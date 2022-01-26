Санкції проти РФ: Німеччина виступила проти обмежень в енергетичному секторі

Санкції проти РФ: Німеччина виступила проти обмежень в енергетичному секторі

У Берліні занепокоєні, що без такого "винятку" постачання енергії до Європи може бути під загрозою.

Німеччина виступила проти запровадження санкцій для енергетичного сектору Росії, які у разі нападу на Україну планує вести Євросоюз.

Також читайте ЄС залежний від російських енергоносіїв: в Австрії висловилися проти санкцій у газовому секторі щодо Москви

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела та документи.

Йдеться про те, що у разі запровадження санкцій проти РФ, до них не потраплять ті російські банки, які пов'язані з енергетикою.

У Берліні занепокоєні, що без такого "винятку" постачання енергії до Європи може бути під загрозою, йдеться в одному з документів. Як передає видання слова одного із чиновників, цей виняток, ймовірно, може стати частиною остаточного пакета санкцій, погодженого зі США, який буде застосований у разі нападу РФ на Україну.

Водночас цей "виняток" не запобігатиме можливим заходам проти "Північного потоку-2", додав чиновник.

"Санкції мають найкращий ефект, якщо вони діють ефективно... Йдеться про санкції, які дійсно мають ефект не проти вас самих, а проти Росії, якщо буде подальша ескалація", - заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок минулого тижня на пресконференції разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Варто зазначити, що раніше аналогічну заяву зробила Австрія. Країна підтримує санкції проти Росії, які у разі нападу на Україну планує вести Євросоюз, проте виступає за те, аби ці обмеження не стосувалися газового сектора.

Читайте також: