Санкции против РФ: Германия выступила против ограничений в энергетическом секторе

Санкции против РФ: Германия выступила против ограничений в энергетическом секторе

В Берлине обеспокоены, что без такого "исключения" поставки энергии в Европу могут быть под угрозой.

Германия выступила против введения санкций для энергетического сектора России, которые, в случае нападения на Украину, планирует вести Евросоюз.

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники и документы.

Речь идет о том, что в случае введения санкций против РФ, в них не попадут те российские банки, которые связаны с энергетикой.

В Берлине обеспокоены, что без такого "исключения" поставки энергии в Европу могут быть под угрозой, говорится в одном из документов. Как передает издание слова одного из чиновников, это исключение может стать частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет применен в случае нападения РФ на Украину.

В то же время это "исключение" не будет предотвращать возможные меры против "Северного потока-2", добавил чиновник.

"Санкции имеют наилучший эффект, если они действуют эффективно... Речь идет о санкциях, которые действительно имеют эффект не против вас самих, а против России, если будет дальнейшая эскалация", — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на прошлой неделе на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Следует отметить, что ранее аналогичное заявление сделала Австрия. Страна поддерживает санкции против России, которые в случае нападения на Украину планирует вести Евросоюз, однако выступает за то, чтобы эти ограничения не касались газового сектора.

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