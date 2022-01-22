Німеччина заборонила Естонії передавати Україні зброю - WSJ

Німці відмовили у постачанні зброї власного походження.

Естонія не зможе передати Україні зброю німецького походження через заборону офіційного Берліну.

Про це пише Wall Street Journal.

За інформацією видання, Німеччина не готова сприяти постачанню летальної зброї в Україну. У випадку ж з Естонією Берлін відмовив третій країні відправити в Україну зброю, яка має німецьке походження, повідомили газеті кілька естонських та німецьких посадовців.

Представник уряду Естонії сказав, що його уряд все ще намагається переконати Німеччину змінити свою думку.

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"Сподіваюся, ми отримаємо схвалення від Німеччини. Естонія продемонструвала, що ми хочемо допомогти Україні в практичній мірі всіма можливостями", – сказав радник міністра оборони Естонії Крісто Енн Вага.

Нагадаємо, військову допомогу Україні зголосилися надати Іспанія, яка відправить свої військові кораблі у Чорне море, Чехія, яка надасть Україні артилерійські снаряди. Крім того, США останнім часом надали найбільшу допомогу Україні.

До того ж сотні військовослужбовців Великої Британії можуть бути відправлені до сусідніх з Україною країн Північноатлантичного альянсу, щоб діяти як стримувальний фактор для РФ.