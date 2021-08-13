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Названы самые важные автомобили в истории Mitsubishi: топ-5 моделей

Названы самые важные автомобили в истории Mitsubishi: топ-5 моделей

Unsplash

Японская марка имеет в своей коллекции ряд легендарных авто.

Хотя сейчас Mitsubishi не является одним из ведущих автомобильных производителей, это все равно марка, которая имеет насыщенное наследство и историю.

В их коллекции есть некоторые самые известные машины в мире, и эта компания — одна из немногих, кто может с гордостью сказать, что выпускает автомобили более 100 лет. Поэтому сайт HotCars создал рейтинг важнейших моделей Mitsubishi в истории.

© Википедия
Википедия

3000GT VR-4

Mitsubishi сделал один из лучших спортивных автомобилей всех времен — 3000GT, который также называют GTO. Это зверь с полным приводом, двумя турбинами и мощностью 300 лошадиных сил, который мог разогнаться от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды. Он имеет также активный задний спойлер.

GTO был одним из самых недооцененных автомобилей 90-х годов. Даже через 15 лет после прекращения производства подержанные модели все равно стоят очень дорого.

© motor1.com
motor1.com

Lancer Evolution VI

Lancer Evolution VI является одним из наиболее примечательных авто серии Evolution. Он мог похвастаться 276-сильным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Автомобиль также смог разогнаться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды.

Наиболее агрессивная версия модели называлась Tommi Makinen Edition. Она имела такую же мощность, но ей увеличили крутящий момент и модифицировали кузов. Кроме того, это специальное издание Lancer Evo VI получило уникальные черно-красные сиденья Recaro, белые 17-дюймовые колеса Enkei, пониженную подвеску и более быстрый коэффициент рулевого управления. Tommi Makinen Edition даже стал чемпионом мира по ралли в 1999 году.

© Википедия
Википедия

Lancer Evo X

Последнее поколение Lancer Evolution — это Evo X. Он оснащен 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который передает на все четыре колеса 291 лошадиную силу. Evo X может разгоняться до 97 км/ч менее чем за пять секунд, как на дороге, так и вне ее.

© Википедия
Википедия

Pajero

Mitsubishi Pajero родом из времен, когда большинство внедорожников еще были предназначенными именно для бездорожья. Он имел целый диапазон 4-цилиндровых двигателей и V6, который сохранялся до последнего поколения. Этот автомобиль не мог похвастаться высокими показателями в рейтингах безопасности, но его возможности на бездорожье компенсируют это. Максимальная скорость Pajero составляет 118 км/ч.

Модель дебютировала в 1982 году и была известна во всем мире благодаря своей способности преодолевать труднодоступные места вне дороги. Более того, благодаря замечательной системе полного привода Mitsubishi и коробке передач низкого диапазона, внедорожник мог хорошо себя показать и на тяжелом бездорожье.

© motor1.com
motor1.com

Outlander

Mitsubishi Outlander сейчас является единственной среди лучших моделей марки, которая еще выпускается. Этот бюджетный внедорожник сейчас выходит в третьем поколении и не имеет никаких признаков, что его перестанут производить. Outlander поставляется с различными вариантами двигателя. Он имеет 166-сильный 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель или 224-сильный 3,0-литровый V6. Существует также меньший Outlander Sport с четырехцилиндровым двигателем объемом 2,0 и 2,4 литра.

Обновленный Outlander имеет отрегулированную подвеску и новую трансмиссию Jatco CVT8. Кроме того, внедорожник имеет три режима вождения; EV Drive, Series Hybrid и Parallel Hybrid. Трансмиссия автоматически выбирает один из трех режимов трансмиссии для оптимальной производительности и эффективности.

Ранее сообщалось, что в Канаде за 118 000 долларов продают последний экземпляр культовой модели Mitsubishi.

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