Трамп анонсировал встречу с Путиным "очень скоро"

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в Белом доме.

"Сегодня у нас были очень хорошие разговоры с Путиным. Есть большая вероятность, что встреча состоится очень скоро", - говорится в сообщении.

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"И есть очень хороший шанс на завершение, на то, чтобы прийти к концу этой длинной дороги. Эта дорога остается длинной, но есть хороший шанс, что встреча будет", - добавил он.

Также Дональд Трамп подчеркнул, что нынешние российско-американские контакты с участием спецпосланника Стива Виткоффа нельзя назвать прорывом, поскольку речь идет о постепенной работе.

В Кремле назвали встречу между Виткоффом и Путиным «конструктивной и полезной».

«Путин передал Соединенным Штатам некоторые сигналы по украинскому вопросу. Соответствующие сигналы были также получены от президента Трампа», — сообщали пропагандисты ТАСС о результатах встречи.

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Кремль заявил, что обнародует больше информации об оговоренном материале после того, как Виткофф доложит Трампу.

Президент Украины Владимир Зеленский, разговаривавший с Трампом после встречи Виткоффа и Путина, сказал, что "кажется, что Россия сейчас больше склоняется к прекращению огня".

"Давление на Россию работает. Но главное, чтобы они не обманывали нас в деталях. Ни нас, ни Соединенные Штаты", - сказал украинский лидер в своем обращении в среду, 6 августа.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что объявление о применении санкций против России будет сделано после обсуждений, позже в среду, 6 августа.