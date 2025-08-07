Трамп анонсував зустріч з Путіним "дуже скоро"

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він заявив у Білому домі.

“Сьогодні у нас були дуже добрі розмови з Путіним. Є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро”, - йдеться у повідомленні.

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“І є дуже хороший шанс на завершення, на те, щоб дійти кінця цієї довгої дороги. Ця дорога лишається довгою, але є хороший шанс, що зустріч буде”, - додав він.

Також Дональд Трамп наголосив, що нинішні російсько-американські контакти за участю спецпосланника Стіва Віткоффа не можна назвати проривом, оскільки йдеться про поступову роботу.

У Кремлі назвали зустріч між Віткоффом і Путіним «конструктивною та корисною».

«Путін передав Сполученим Штатам деякі сигнали щодо українського питання. Відповідні сигнали також були отримані від президента Трампа», — повідомляли пропагандисти ТАСС про результати зустрічі.

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Кремль заявив, що оприлюднить більше інформації про обговорений матеріал після того, як Віткофф доповість Трампу.

Президент України Володимир Зеленський, який розмовляв з Трампом після зустрічі Віткоффа та Путіна, сказав, що “здається, що Росія зараз більше схиляється до припинення вогню”.

“Тиск на Росію працює. Але головне, щоб вони не обманювали нас у деталях. Ні нас, ні Сполучені Штати”, — сказав український лідер у своєму зверненні в середу, 6 серпня.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що оголошення щодо застосування санкцій проти Росії буде зроблено після обговорень, пізніше у середу, 6 серпня.