ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
339
Час на прочитання
2 хв

Трамп анонсував зустріч з Путіним "дуже скоро"

Президент США Дональд Трамп заявив про можливу зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним після "дуже добрих розмов", які відбулися між сторонами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він заявив у Білому домі.

“Сьогодні у нас були дуже добрі розмови з Путіним. Є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро”, - йдеться у повідомленні.

“І є дуже хороший шанс на завершення, на те, щоб дійти кінця цієї довгої дороги. Ця дорога лишається довгою, але є хороший шанс, що зустріч буде”, - додав він.

Також Дональд Трамп наголосив, що нинішні російсько-американські контакти за участю спецпосланника Стіва Віткоффа не можна назвати проривом, оскільки йдеться про поступову роботу.

У Кремлі назвали зустріч між Віткоффом і Путіним «конструктивною та корисною».

«Путін передав Сполученим Штатам деякі сигнали щодо українського питання. Відповідні сигнали також були отримані від президента Трампа», — повідомляли пропагандисти ТАСС про результати зустрічі.

Кремль заявив, що оприлюднить більше інформації про обговорений матеріал після того, як Віткофф доповість Трампу.

Президент України Володимир Зеленський, який розмовляв з Трампом після зустрічі Віткоффа та Путіна, сказав, що “здається, що Росія зараз більше схиляється до припинення вогню”.

“Тиск на Росію працює. Але головне, щоб вони не обманювали нас у деталях. Ні нас, ні Сполучені Штати”, — сказав український лідер у своєму зверненні в середу, 6 серпня.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що оголошення щодо застосування санкцій проти Росії буде зроблено після обговорень, пізніше у середу, 6 серпня.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie