Зустріч Трампа із Путіним: у Білому домі повідомили подробиці

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Під час зустрічі з посланцем президента США Стівом Віткоффом президент РФ Володимир Путін заявив, що хотів би зустрітися з Дональдом Трампом в якийсь момент.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на слова прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт.

Після того, як Віткофф передав повідомлення від Путіна, Трамп сказав, що він відкритий для зустрічі вже наступного тижня, якщо це може призвести до припинення війни в Україні, сказала вона.

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