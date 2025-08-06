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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Зустріч Трампа із Путіним: у Білому домі повідомили подробиці

Про бажання зустрітися президентом США російський президент Путін заявив сьогодні, 6 серпня, під час зустрічі із посланцем Віткоффом.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Путін і Трамп

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Під час зустрічі з посланцем президента США Стівом Віткоффом президент РФ Володимир Путін заявив, що хотів би зустрітися з Дональдом Трампом в якийсь момент.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на слова прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт.

Після того, як Віткофф передав повідомлення від Путіна, Трамп сказав, що він відкритий для зустрічі вже наступного тижня, якщо це може призвести до припинення війни в Україні, сказала вона.

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