Встреча Трампа с Путиным: в Белом доме сообщили подробности

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Во время встречи с посланником президента США Стивом Уиткоффом президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы встретиться с Дональдом Трампом в какой-то момент.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, после того, как Уиткофф передал президенту США сообщение от Путина, Трамп сказал, что он открыт для встречи на следующей неделе, если это может привести к прекращению войны в Украине.

Реклама

Это заявление пресс-секретаря Белого дома цитирует также репортер CNN Алайна Трин в своем сообщении в сети Х.

«Кэролайн Ливитт заявила, что россияне выразили желание встретиться с Трампом. Это произошло после сегодняшней встречи Уиткоффа с Путиным», — написала она.

Ранее издание The New York Times сообщило, что президент Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Вскоре после этого он намерен провести трехстороннюю встречу, пригласив на переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в среду, 6 августа, специальный представитель президента США Дональда Трампа по неофициальной дипломатической миссии Стив Уиткофф прибыл в Москву, где встретился с президентом Путиным.

Реклама

Визит Виткоффа состоялся за несколько дней до завершения ультиматума президента Трампа: если до пятницы, 8 августа, Россия не согласится на прекращение огня в Украине, США введут новые санкции, включая повышение пошлин на энергоносители для стран, закупающих российскую нефть — прежде всего Индии и Китая.

После встречи Стива Уиткоффа и Путина президент США Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе».

В Кремле тоже назвали разговор «полезным и конструктивным».