Трамп хочет лично встретиться с Путиным — детали от NYT

Трамп и Путин. Архивное фото / © Getty Images

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует провести встречу с диктатором Путиным «уже на следующей неделе».

Об этом утверждает NYT со ссылкой на источники, знакомые с планами Трампа.

По словам двух источников, президент Трамп намерен лично встретиться с диктатором Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого он планирует провести трехстороннюю встречу с участием себя, Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

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По словам источников, Трамп раскрыл свои планы во время телефонного разговора с европейскими лидерами в среду. Во встречах примут участие только эти трое, а не их европейские коллеги.

Европейские лидеры, пытавшиеся играть координирующую роль на встречах, посвященных прекращению войны, одновременно поддерживая Украину, похоже, приняли то, что сказал Трамп, сказал один из источников, знакомых с разговором.

Не было сразу понятно, согласились ли Путин и Зеленский на план, описанный Трампом. Но Зеленский присутствовал на телефонном разговоре Трампа с европейскими лидерами, заявив после него, что имел «разговор с президентом Трампом» и что его позиция и позиция европейских лидеров заключаются в том, что «война должна закончиться», но «честным концом».

В телефонном разговоре также приняли участие премьер Британии Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и генеральный секретарь НАТО, а также вице-президент Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

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В издании напомнили, что президент США месяцами заходит в тупик в своих усилиях по поиску мирного соглашения между Россией и Украиной после трех лет войны.

NYT напоминает, что Трамп скептически относился к военной помощи США Украине и унизил Зеленского во время встречи в Овальном кабинете. Тем не менее, разочарованный медленными темпами переговоров с Россией, Трамп недавно санкционировал продажу большего количества оружия союзникам по НАТО, предназначенному для Украины.

Напомним, что сегодня Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе» после встречи его спецпредставителя Стива Уиткоффа и Путина.

В Кремле тоже назвали разговор «полезным и конструктивным».