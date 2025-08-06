Санкции Трампа: экс-посол США назвал единственный эффективный удар по РФ

Бывший посол США в Украине

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За семь месяцев пребывания Дональда Трампа в должности президента не было никаких признаков того, что тот действительно готов ввести серьезные санкции против Москвы.

Об этом сказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, передает Sky News.

«Проблема в том, что весной Трамп, кажется, трижды устанавливал двухнедельные дедлайны», — сказал Стивен Пайфер.

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«Каждый раз россияне ничего не делали, чтобы выполнить условия, а Трамп в ответ не предпринимал никаких карательных мер против Москвы. Так что я не уверен, насколько серьезно они отнесутся к дедлайну — 8 августа», — добавил он.

Пайфер отметил, что Путин последовательно пытается создать впечатление, что готов к мирным переговорам, «не делая при этом никаких реальных уступок».

«Я думаю, Путин пытается тянуть время с Трампом, пока российская армия продолжает действовать против украинцев на поле боя».

Вместо того, чтобы налагать пошлины на такие страны, как Индия, продолжающие покупать российскую нефть, Пайфер считает лучшим вариантом для нанесения удара по Москве — конфискацию почти 300 миллиардов долларов замороженных российских активов и направление этих средств в поддержку Украины.

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«Это стало сигналом для Путина, что Украина получит финансирование для продолжения войны в течение пяти, шести, семи лет. И тогда Путин должен сам себе ответить — готов ли он и дальше платить цену в человеческих жизнях, которую Россия платит уже более трех лет?» — добавил он.

Напомним, 6 августа после встречи главы Кремля Путина со спецпосланником Стивом Виткоффом в Белом доме сообщили, когда введут вторичные санкции против РФ.

Госсекретарь США Марко Рубио также сделал заявление по поводу санкций против России после переговоров Виткоффа.

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