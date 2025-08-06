Когда действительно стоит менять моторное масло: важный совет эксперта

Время замены моторного масла следует устанавливать не по пробегу, а по количеству моточасов.

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Многие владельцы авто руководствуются общепринятым интервалом пробега в 10-15 тысяч километров для замены моторного масла и считают это надежной нормой. Однако профильные эксперты отмечают, что такой подход не всегда оптимален, особенно учитывая реалии, в которых эксплуатируются автомобили в Украине.

Об этом пишет Ampercar.

Почему километры – не главный показатель

Специалисты отмечают, что на самом деле ключевым фактором, определяющим износ масла, является не пробег, а продолжительность работы двигателя. Например, длительные прогрева зимой, многочасовые стояния в пробках или движение в плотном городском трафике существенно сокращают срок службы смазочного материала. Все эти периоды работы двигателя накапливают износ, даже если одометр показывает минимальные изменения пробега.

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Именно поэтому эксперты советуют ориентироваться на моточасы — показатель, который дает точное представление о нагрузке, которую испытал двигатель. Некоторые современные автомобили имеют встроенные счетчики моточасов, но если нет, такое устройство можно установить отдельно, чтобы точнее определять необходимость замены масла.

Деградация масла и турбодвигателей

Малолитражные турбодвигатели, популярные во многих современных авто, особенно чувствительны к качеству масла. Они работают на грани возможностей, а высокие температурные нагрузки ускоряют деградацию оливы. Она перегревается, густеет и накапливает сажу. Эти отложения могут забивать масляные каналы, что ухудшает циркуляцию и приводит к ускоренному износу двигателя.

Ситуацию усложняют и незаметные истоки смазки. Даже если уровень падает постепенно, двигатель уже может ощущать масляную голодовку, что еще больше влияет на его ресурс.

Оптимальный интервал для замены

Наиболее агрессивным для двигателя и соответственно для моторного масла является городской цикл: короткие поездки, постоянные остановки, стар-стоп режим и пробки не позволяют мотору выйти на стабильный температурный режим.

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Учитывая это, специалисты рекомендуют не ждать 10 000 или 15 000 километров, а ориентироваться на профилактический интервал в 7000-8000 километров . Такая регулярная замена позволит значительно продлить ресурс двигателя и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

Напомним, одна привычка водителей часто становится причиной стресса , опасных ситуаций и мелких ДТП. Избежать этих неприятностей можно, если каждый раз правильно парковать машину, несмотря на желание сделать это как можно быстрее и проще.