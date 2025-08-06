Украина может получить наступательное оружие от США: детали

Оружие от США / © ТСН.ua

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Украина может получить новое наступательное оружие. Президент США Дональд Трамп дал Пентагону несколько соответствующих приказов.

Об этом в интервью 24 каналу заявил президент Республиканского клуба им. Рональда Рейгана Борис Пинкус.

Решившие США

Как отмечает Пинкус, Конгресс США в течение длительного времени требует передать нашей стране наступательное оружие – Tomahawk, ATACMS для HIMARS большого радиуса действия. Речь уже не идет о самолетах F-16.

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Трамп дал приказ Пентагону заключить контракты по производству специальных крылатых ракет для Украины.

«Уникальность этих ракет состоит в том, что они летят ниже 300 метров, и это очень важно, ведь они не попадают под действие радаров. Их радиус действия составляет 450-500 километров, и это достаточная дистанция», – отметил он.

Он добавил, что такие ракеты класса "воздух-земля" могут использоваться на истребителях МиГ-29 и F-16.

Раньше говорилось, что война в Украине стала войной Трампа, и он не может ее игнорировать .

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Безусловно, начало войны против Украины – дело рук президента России Владимира Путина. Его не остановил предыдущий президент США Джо Байден. Но, несмотря на попытки избежать вовлечения, именно на этой неделе российское вторжение в Украину стало делом, которое ложится непосредственно на плечи действующего американского лидера Дональда Трампа.

Трамп вынужден реагировать на самую масштабную войну в Европе со времен Второй мировой, ведь при его предшественнике Соединенные Штаты стали главным партнером и защитником Украины.