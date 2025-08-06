Санкції Трампа: експосол США назвав єдиний ефективний удар по РФ

Колишній посол США в Україні

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За сім місяців перебування Дональда Трампа на посаді президента США не було жодних ознак того, що той справді готовий запровадити серйозні санкції проти Москви.

Про це сказав колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, передає Sky News.

«Проблема в тому, що навесні Трамп, здається, тричі встановлював двотижневі дедлайни», — сказав Стівен Пайфер.

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«Щоразу росіяни нічого не робили, щоб виконати умови, а Трамп у відповідь не запроваджував жодних каральних заходів проти Москви. Тож я не впевнений, наскільки серйозно вони поставляться до нового дедлайну — 8 серпня», — додав він.

Пайфер зазначив, що Путін послідовно намагається створити враження, що готовий до мирних переговорів, «не роблячи при цьому жодних реальних поступок».

«Я думаю, Путін намагається тягнути час із Трампом, поки російська армія продовжує діяти проти українців на полі бою».

Замість того, щоб накладати мита на такі країни, як Індія, які продовжують купувати російську нафту, Пайфер вважає найкращим варіантом для завдання удару по Москві — конфіскацію майже 300 мільярдів доларів заморожених російських активів і спрямування цих коштів на підтримку України.

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«Це стало б сигналом для Путіна, що Україна отримає фінансування для продовження війни протягом п’яти, шести, семи років. І тоді Путін має сам собі відповісти — чи готовий він і надалі платити ціну в людських життях, яку Росія платить вже понад три роки?» — додав він.

Нагадаємо, 6 серпня після зустрічі очільника Кремля Путіна зі спецпосланцем Стівом Віткоффом у Білому домі повідомили, коли запровадять вторинні санкції проти РФ.

Держсекретар США Марко Рубіо також зробив заяву щодо санкцій проти Росії після переговорів Віткоффа.

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