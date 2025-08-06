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Трамп чи Зеленський: The Telegraph визначив найпопулярнішого світового лідера
Соціологічне опитування в США засвідчило — рівень довіри до Зеленського суттєво вищий, ніж до Трампа.
Президент України Володимир Зеленський має значно вищу підтримку серед американців, ніж чинний президент США Дональд Трамп. За даними опитування Gallup, рівень чистої благосклонності до українського лідера становить 18%, тоді як у Трампа — мінус 16%.
Про це пише The Telegraph.
Дослідження проводилося серед 1002 респондентів, які оцінювали 14 відомих політичних і громадських діячів. Зеленський посів друге місце за рівнем схвалення, поступившись лише Папі Льву XIV, якого підтримує 46% опитаних.
Відносини між Трампом і Зеленським ускладнилися після початку другого президентського терміну Трампа. Попри обіцянки швидко завершити війну в Україні, його спроби не мали успіху, а з часом політик висловлював усе більше критики на адресу обох сторін конфлікту.
У лютому під час зустрічі в Овальному кабінеті Трамп разом із віцепрезидентом Дж. Д. Венсом звинуватив Зеленського в неблагодарності. Це суттєво вплинуло на оцінку обох політиків у свідомості американських виборців.
Рівень підтримки чітко відрізняється за партійною лінією: 68% демократів позитивно ставляться до Зеленського, тоді як лише 23% — негативно. У випадку Трампа 91% демократів налаштовані проти, а 86% республіканців — на його боці.
У п’ятірку найпопулярніших лідерів серед американців також увійшли Берні Сандерс, Еммануель Макрон та Александрія Окаcіо-Кортес. Найнижчу підтримку отримав Ілон Маск з показником –18%.
Згідно з Gallup, чистий рейтинг благосклонності — це різниця між позитивними й негативними оцінками, що дозволяє об’єктивно порівнювати ставлення до публічних персон, незалежно від їхньої популярності.
Нагадаємо, рівень довіри до президента Володимира Зеленського, який стабільно зростав із грудня 2024 року, почав знижуватися наприкінці травня — на початку червня 2025-го. Попри це, його підтримка все ще залишається вищою, ніж до початку напруження у відносинах з новою адміністрацією США.
За даними соціологів, зміна показників пов’язана як із внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Так, якщо на початку травня 74% респондентів підтримували Зеленського, то наприкінці дослідження цей показник впав до 65%, тоді як рівень недовіри зріс до 30%. У підсумку позитивний баланс довіри склав +35%.