Трамп чи Зеленський: The Telegraph визначив найпопулярнішого світового лідера

Трамп та Зеленськй / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський має значно вищу підтримку серед американців, ніж чинний президент США Дональд Трамп. За даними опитування Gallup, рівень чистої благосклонності до українського лідера становить 18%, тоді як у Трампа — мінус 16%.

Про це пише The Telegraph.

Дослідження проводилося серед 1002 респондентів, які оцінювали 14 відомих політичних і громадських діячів. Зеленський посів друге місце за рівнем схвалення, поступившись лише Папі Льву XIV, якого підтримує 46% опитаних.

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Відносини між Трампом і Зеленським ускладнилися після початку другого президентського терміну Трампа. Попри обіцянки швидко завершити війну в Україні, його спроби не мали успіху, а з часом політик висловлював усе більше критики на адресу обох сторін конфлікту.

У лютому під час зустрічі в Овальному кабінеті Трамп разом із віцепрезидентом Дж. Д. Венсом звинуватив Зеленського в неблагодарності. Це суттєво вплинуло на оцінку обох політиків у свідомості американських виборців.

Рівень підтримки чітко відрізняється за партійною лінією: 68% демократів позитивно ставляться до Зеленського, тоді як лише 23% — негативно. У випадку Трампа 91% демократів налаштовані проти, а 86% республіканців — на його боці.

У п’ятірку найпопулярніших лідерів серед американців також увійшли Берні Сандерс, Еммануель Макрон та Александрія Окаcіо-Кортес. Найнижчу підтримку отримав Ілон Маск з показником –18%.

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Згідно з Gallup, чистий рейтинг благосклонності — це різниця між позитивними й негативними оцінками, що дозволяє об’єктивно порівнювати ставлення до публічних персон, незалежно від їхньої популярності.

Результати опитування / © The Telegraph

Нагадаємо, рівень довіри до президента Володимира Зеленського, який стабільно зростав із грудня 2024 року, почав знижуватися наприкінці травня — на початку червня 2025-го. Попри це, його підтримка все ще залишається вищою, ніж до початку напруження у відносинах з новою адміністрацією США.

За даними соціологів, зміна показників пов’язана як із внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Так, якщо на початку травня 74% респондентів підтримували Зеленського, то наприкінці дослідження цей показник впав до 65%, тоді як рівень недовіри зріс до 30%. У підсумку позитивний баланс довіри склав +35%.