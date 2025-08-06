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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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845
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Нічний удар "Шахедами" по Україні: скільки дронів збила ППО

Дев’ять російських «Шахедів» вночі 6 серпня поцілили у трьох локаціях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ППО

ППО / © ТСН.ua

У ніч проти 6 серпня російські війська атакували 45 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Збито 36 ворожих дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Зброю запускали з різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ., Чауда — ТОТ Криму.

Повітряний напад російських військ відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у повідомленні.

Втім зафіксовано влучання 9 БпЛА на 3 локаціях. Є і падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Нагадаємо, у Києві вночі проти 6 серпня було оголошено повітряну тривогу, проте за 7 хвилин пролунав відбій.

Як повідомили у Повітряних силах, небезпека була для Київської та Чернігівської областей. Їм загрожувала ракетна атака.

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