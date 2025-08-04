Нічна атака РФ по Україні: скільки дронів збили Сили ППО

ППО та "Шахеди" / © ТСН

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У ніч на 4 серпня армія РФ атакувала Україну 162-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також аеробалістичною ракетою Х-47 М2 «Кинджал». Силами ППО знищено 161 дрон.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Зброю запускали з Міллерова, Курська, Брянська, Орла (РФ) та Гвардійського (Крим).

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», — повідомили у ПС.

Зафіксовано влучання 1 БпЛА, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях на Одещині та Київщині.

Нагадаємо, вночі 4 серпня на Київщині було зафіксовано рух російських БпЛА. У регіоні працювали сили ППО.

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Мешканців закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.

“Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги”, — йшлося у повідомленнях.