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Повітряна тривога знову охопила всю Україну
Причина тривоги — зліт російського винищувача МіГ-31К, який може атакувати Україну «Кинджалами».
Повітряна тривога втретє за день оголошена на всій території України 4 серпня.
Про це свідчить інформація на мапі тривог.
Повітряні сили ЗСУ заявили про ракетну небезпеку для всієї України через зліт у Росії винищувача МіГ-31К — носія ракет «Кинджал».
У ПС також повідомили про швидкісні цілі, які летять у напрямку Києва, Житомирської, Сумської та Хмельницької областей.
Нагадаємо, до цього моменту повітряна тривога 4 серпня двічі оголошувалась для всієї території України. Причинами обох попередніх також були зльоти МіГ-31К.
Під час першої тривоги у Хмельницькій області прогриміла серія вибухів. Влада підтвердила ворожу атаку на регіон.