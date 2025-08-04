РФ посилює вибухівкою бойову частину «Шахеда»: яка небезпека

"Шахед" / © ТСН.ua

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Армія РФ може посилює вибухівкою бойову частину «Шахеда». Вона зможе знищити багатоповерхівку з 9-го по 5-й поверхи.

Про це в ефірі «Ранок LIVE» сказав командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський.

Як відомо, зараз в ударних БпЛА бойова частина становить 50-55 кілограмів.

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“Росіяни за рахунок реактивної тяги планують збільшити до 80-90 кілограмів. Це вже проблема. Якщо такий “Шахед” потрапляє у 89-поверховий будинок, він розбере все до 5 поверху”, — розповів Ярославський.

Нагадаємо, невдовзі може зрости загроза ударів БпЛА по Україні. Так, росіяни збираються розширити використання тимчасово окупованих територій України, зокрема району Донецького аеропорту, для дронових атак.

За даними аналітиків ISW, розміщення стартових майданчиків для «Шахедів» ближче до лінії фронту скоротить час реакції на них української протиповітряної оборони.

«Подальше захоплення росіянами територій становитиме все більшу загрозу і для України, і для держав-членів НАТО», — йдеться у повідомленні.

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