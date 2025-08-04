Не лише сарана: в Україні виявили ще одного небезпечного для урожаю шкідника

Американський білий метелик / © flickr.com

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Інформацію підтвердило Головне управління Держпродспоживслужби Львівщини.

Американський білий метелик — це не просто шкідник, а справжній ворог садів, який швидко обплітає дерева павутиною та стрімко нищить листя. Якщо вчасно не втрутитися, він здатен перетворити ваш сад або ліс на жалюгідне видовище. У цій статті ми детально розглянемо, як виявити цього небажаного паразита, які способи боротьби з ним найбільш дієві та як уникнути його повторного зараження.

Хто такий Американський білий метелик

Цей шкідник, відомий як Hyphantria cunea, є надзвичайно ненажерливим і здатен вражати понад 250 видів рослин — від шовковиці до яблунь і кленів.

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Походить він із Північної Америки, але у 1940-х роках проник до Європи, зокрема України, де швидко набув статусу серйозної загрози. Його гусениці, вкриті чорними наростами та щетинками, плетуть павутинні скупчення, схожі на зловісні кокони, що можуть обплутувати навіть цілі гілки дерев.

Як розпізнати ворога: ознаки ураження

Перед тим, як починати боротьбу зі шкідником за допомогою хімічних засобів, важливо впевнитися, що ваш сад саме під атакою американського білого метелики. Зверніть увагу на такі характерні ознаки:

Густі павутинні клубки : великі, щільно сплетені павутиння, що вкривають гілки й навіть цілі дерева.

Об’їдене листя : гусениці пожирають листя, залишаючи тільки тонкі жилки, ніби скелет.

Різнобарвні гусениці : молоді особини світло-жовтого кольору, а старші — насичено коричневі з чорними наростами.

Білі метелики: дорослі комахи переважно активні в темний час доби, але їх можна побачити на листках або корі дерев.

Якщо ви помітили такі ознаки, не зволікайте — час вживати заходів.

Механічні способи боротьби

Гусінь Американського білого метелика / © unsplash.com

Для невеликих присадибних ділянок механічні методи — це екологічно безпечний і водночас ефективний спосіб контролю шкідника. Вони особливо корисні на ранніх етапах, поки гусениці не встигли поширитися:

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Видалення гнізд: акуратно зрізайте гілки з павутинними скупченнями за допомогою секатора. Зібрані гнізда потрібно спалити або герметично упакувати, щоб шкідник не поширився далі. Струшування гусениць: на молодих деревах можна струсити гусениць на тканину або плівку, після чого знищити їх. Липкі пояси: обмотуйте стовбури спеціальними липкими стрічками або поясами, щоб гусениці не могли піднятися до крони.

Ці заходи слід регулярно повторювати — особливо уважно перевіряйте рослини у липні-серпні, коли гусениці найбільш активні.

Біологічний захист

Для тих, хто прагне зменшити використання хімії, є природні методи контролю, які залучають природних ворогів шкідника або використовують безпечні для навколишнього середовища засоби:

Корисні комахи: паразитичні оси, наприклад трихограми, допомагають знищувати яйця метелика. Їх можна придбати в спеціалізованих магазинах і випустити на ділянці. Біопрепарати: засоби на базі бактерії Bacillus thuringiensis (наприклад, Лепідоцид) ефективно знищують гусениць, при цьому не шкодять людям та тваринам. Птахи: за допомогою годівниць можна залучити синиць, шпаків та інших птахів, які активно поїдають гусениць і зменшують їх кількість.

Хоча біологічні методи не дають миттєвого результату, вони забезпечують довготривалий захист і допомагають зберегти екологічну рівновагу в саду.