РФ усиливает взрывчаткой боевую часть «Шахеда»: какая опасность

"Шахед" / © ТСН.ua

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Армия РФ может усугублять взрывчаткой боевую часть «Шахеда» . Она сможет уничтожить многоэтажку с 9-го по 5-й этажи.

Об этом в эфире "Утро LIVE" сказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.

Как известно, сейчас в ударных БПЛА боевая часть составляет 50-55 килограммов.

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"Россияне за счет реактивной тяги планируют увеличить до 80-90 килограммов. Это уже проблема. Если такой "Шахед" попадает в 89-этажное здание, он разберет все до 5 этажа", - рассказал Ярославский.

Напомним, скоро может возрасти угроза ударов БпЛА по Украине. Так, россияне собираются расширить использование временно оккупированных территорий Украины, в частности, района Донецкого аэропорта, для дроновых атак.

По данным аналитиков ISW, размещение стартовых площадок для «Шахедов» ближе к линии фронта сократит время реакции на них украинской противовоздушной обороны.

«Дальнейший захват россиянами территорий будет представлять все большую угрозу и для Украины, и для государств-членов НАТО», — говорится в сообщении.

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