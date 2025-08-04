Ночная атака РФ по Украине: сколько дронов сбили силы ПВО

ПВО и "Шахеды" / © ТСН

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В ночь на 4 августа армия РФ атаковала Украину 162 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также аэробаллистической ракетой Х-47 М2 «Кинжал». Силами ПВО уничтожен 161 дрон.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Оружие запускали из Миллерова, Курска, Брянска, Орла (РФ) и Гвардейского (Крым).

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 161 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны", - сообщили в ВС.

Зафиксировано попадание 1 БпЛА, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях в Одесской и Киевской областях.

Напомним, ночью 4 августа в Киевской области было зафиксировано движение российских БпЛА. В регионе работали силы ПВО.

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Жителей призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорилось в сообщениях.