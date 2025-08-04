ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
479
Время на прочтение
1 мин

Россияне пытались прорвать границу на Харьковщине: чем все закончилось

Войска РФ штурмовали КПП «Гоптовка» на границе Харьковщины и России, но были отброшены ВСУ.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Харьковщина

Харьковщина / © ТСН.ua

Утром 4 августа российская пропаганда сообщила, что армия РФ захватила КПП «Гоптовка». Это ложная информация.

Об этом сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Здоренко.

Новость начинает набирать общественный резонанс, поэтому власти прокомментировали данные.

«Оккупанты действительно совершили штурм этого контрольно-пропускного пункта. В результате бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти захватчиков, а десятки других сбежали обратно в Россию», — сказал он.

Чиновник подчеркнул: КПП «Гоптовка» находится под полным контролем Сил обороны Украины.

Напомним, российские оккупанты пытаются перебросить пехоту на западный берег реки Оскол, чтобы подготовить условия для наступления на Купянск Харьковской области.

Спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин отметил, что логистические возможности врага по переброске транспорта или тяжелой техники через Оскол ограничены. На западный берег Оскола в этот момент россияне могут перебрасывать только пехоту и определенное вооружение.

«У них были попытки наводить через Оскол понтонные переправы, но каждый раз наша аэроразведка такую технику обнаруживала и уничтожала. Поэтому логистические возможности врага по переброске транспорта или тяжелой техники через Оскол крайне ограничены», — добавил он.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie