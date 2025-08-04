В Турции сделали громкую оговорку об угрозе со стороны России

Флаги Турции и Украины / © Офис президента Украины

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Если России удастся достичь своих целей в Украине, следующей мишенью может стать Кавказ или даже Турция.

Об этом заявил посол Украины в Анкаре Нариман Джелял в интервью РБК-Украина, отметив исторические амбиции Кремля по контролю над черноморским регионом и проливами.

"С Россией можно торговать, но не может быть стратегического партнерства, которое защищало бы интересы Турции. Если Россия расправится с Украиной, следующими будут Кавказ и, возможно, сама Турция", - отметил дипломат.

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Он напомнил, что Москва всегда стремилась к контролю над Босфором и Дарданеллами, и закрытие проливов Турцией сейчас только способствует этим стремлениям.

По словам Джеляла, в Турции все больше осознают эту угрозу, и именно поэтому Украина не должна требовать от Анкары быть проукраинской.

"Турция является протурецкой. И если турецкий политик честный и объективный, он непременно придет к выводу, что в глобальном измерении интересы Турции - это тесные партнерские отношения с Украиной, особенно по безопасности в Черном море", - пояснил посол.

Кроме того, посол Украины в Турции Нариман Джелял заявил, что Эрдоган активно продвигает встречу Зеленского, Трампа и Путина в Турции. Тем не менее, Москва выставляет условия.

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