Ночной удар "Шахедами" по Украине: сколько дронов сбила ПВО

ПВО / © ТСН.ua

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В ночь на 6 августа российские войска атаковали 45 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Сбиты 36 вражеских дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Оружие запускали из разных типов по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск - РФ., Чауда - ТОТ Крыма.

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Воздушное нападение русских войск отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны», — говорится в сообщении.

Впрочем, зафиксировано попадание 9 БпЛА на 3 локациях. Есть и падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Напомним, в Киеве ночью против 6 августа была объявлена воздушная тревога, однако через 7 минут раздался отбой.

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Как сообщили в воздушных силах, опасность была для Киевской и Черниговской областей. Им угрожала ракетная атака.