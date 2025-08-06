Трамп і Путін. Архівне фото / © Getty Images

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує провести зустріч із диктатором Путіним «вже наступного тижня».

Про це стверджує NYT з посиланням на джерела, знайомі з планами Трампа.

За словами двох джерел видання, президент Трамп має намір особисто зустрітися з диктатором Путіним вже наступного тижня, а невдовзі після цього він планує провести трьохсторонню зустріч за участі себе, Путіна та президента України Володимира Зеленського.

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За словами джерел, Трамп розкрив свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами в середу. У зустрічах візьмуть участь лише ці троє, а не їхні європейські колеги.

Європейські лідери, які намагалися відігравати координуючу роль на зустрічах, присвячених припиненню війни, одночасно підтримуючи Україну, схоже, прийняли те, що сказав Трамп, сказало одне із джерел, знайомих із розмовою.

Не було одразу зрозуміло, чи Путін і Зеленський погодилися на план, описаний Трампом. Але Зеленський був присутній на телефонній розмові Трампа з європейськими лідерами, заявивши після неї, що мав «розмову з президентом Трампом» і що його позиція та позиція європейських лідерів полягають у тому, що «війна має закінчитися», але «чесним кінцем».

У телефонній розмові також взяли участь прем’єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та генеральний секретар НАТО, а також віце-президент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф.

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У виданні нагадали, що президент США місяцями заходить у глухий кут у своїх зусиллях щодо пошуку мирної угоди між Росією та Україною після понад трьох років війни.

NYT нагадує, що Трамп скептично ставився до військової допомоги США Україні та принизив Зеленського під час визначної зустрічі в Овальному кабінеті. Тим не менш, розчарований повільними темпами переговорів з Росією, Трамп нещодавно санкціонував продаж більшої кількості зброї союзникам по НАТО, призначеної для України.

Нагадаємо, що сьогодні Дональд Трамп заявив про «значний прогрес» після зустрічі його спецпредставника Стіва Віткоффа та Путіна.

У Кремлі теж назвали розмову «корисною та конструктивною».

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