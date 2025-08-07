Стрельба на военной базе в США: ранены пять солдат

Американские военные / Иллюстративное изображение / © Associated Press

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На военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия, США 28-летний офицер Кворнелиус Редфорд открыл огонь по своим коллегам. В результате инцидента ранения получили пятеро солдат.

Об этом пишет издание LBC.

Стрельба произошла около 11 часов утра по местному времени. По словам бригадного генерала Джона Лубаса, нападение произошло на рабочем месте Рэдфорда. Другие военнослужащие, ставшие свидетелями происшествия, «немедленно и без колебаний» обезвредили стрелка, что позволило правоохранителям задержать его.

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Генерал Лубас также сообщил, что нападавшего допросили следователи военной прокуратуры. Пока его мотивы остаются неизвестными. По словам генерала, Редфорд ранее был арестован за вождение в нетрезвом состоянии, но об этом не было известно его командованию по инциденту.

Всех пострадавших доставили в больницу. Их состояние пока неизвестно.

«Инцидент остается на стадии расследования, и никакая дополнительная информация не будет обнародована до завершения расследования», — говорится в сообщении на официальной странице базы Форт-Стюарт в Facebook.

Военные также сообщили, что территория комплекса 2-й бронетанковой бригады, где произошла стрельба, остается закрытой.

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Напомним, стали известны новые подробности трагического инцидента на черниговском полигоне. Подозреваемый, предположительно расстрелявший двух инструкторов на полигоне, даже не пытался скрыться.