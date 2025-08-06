Переговоры с РФ: Рубио о прекращении огня и территориальных вопросах

Марк Рубио / © Associated Press

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Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что стороны стали ближе к завершению войны в Украине, чем были ранее.

Об этом сообщает Clash Report.

«Сегодня был хороший день, но у нас впереди много работы», — признал глава Госдепа, говоря о переговорах Уиткоффа и Путина.

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Что требует РФ

Рубио отметил, что впервые с 20 января появилась конкретика в том, что Россия может потребовать для завершения войны и при каких условиях она могла бы прекратить боевые действия.

По его словам, территориальные вопросы станут ключевыми в завершении войны.

Встреча Трампа и Путина

Марко Рубио не смог подтвердить информацию, что встреча Путина и Трампа может состояться уже в следующее воскресенье.

В то же время он сообщил, что в ближайшие дни может состояться телефонный разговор между Трампом и Путиным, однако на данный момент такой звонок не запланирован.

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Рубио сказал, что не знает, состоится ли очная встреча, добавив, что это зависит от того, какой «прогресс» может быть достигнут с обеих сторон.

«Многое должно произойти, прежде чем Трамп встретится с Путиным», — сказал госсекретарь.

Санкции

Отвечая на вопрос о возможном введении вторичных санкций против России в пятницу, госсекретарь сказал, что президент Трамп решение в ближайшие 24-36 часов.

По его словам, момент, когда Трамп должен принимать окончательное решение о новых санкциях против России, еще не наступил.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе» после встречи его спецпредставителя Стива Уиткоффа и Путина.

Также сообщалось, что Трамп хочет лично встретиться с Путиным.