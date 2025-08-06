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Переговоры с РФ: Рубио о прекращении огня и территориальных вопросах
Марко Рубио прокомментировал переговоры в Москве и ответил, ожидает ли в ближайшее время прекращение войны в Украине.
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что стороны стали ближе к завершению войны в Украине, чем были ранее.
Об этом сообщает Clash Report.
«Сегодня был хороший день, но у нас впереди много работы», — признал глава Госдепа, говоря о переговорах Уиткоффа и Путина.
Что требует РФ
Рубио отметил, что впервые с 20 января появилась конкретика в том, что Россия может потребовать для завершения войны и при каких условиях она могла бы прекратить боевые действия.
По его словам, территориальные вопросы станут ключевыми в завершении войны.
Встреча Трампа и Путина
Марко Рубио не смог подтвердить информацию, что встреча Путина и Трампа может состояться уже в следующее воскресенье.
В то же время он сообщил, что в ближайшие дни может состояться телефонный разговор между Трампом и Путиным, однако на данный момент такой звонок не запланирован.
Рубио сказал, что не знает, состоится ли очная встреча, добавив, что это зависит от того, какой «прогресс» может быть достигнут с обеих сторон.
«Многое должно произойти, прежде чем Трамп встретится с Путиным», — сказал госсекретарь.
Санкции
Отвечая на вопрос о возможном введении вторичных санкций против России в пятницу, госсекретарь сказал, что президент Трамп решение в ближайшие 24-36 часов.
По его словам, момент, когда Трамп должен принимать окончательное решение о новых санкциях против России, еще не наступил.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе» после встречи его спецпредставителя Стива Уиткоффа и Путина.
Также сообщалось, что Трамп хочет лично встретиться с Путиным.