Украина должна одержать победу, но не обязательно военным путем — Писториус

Украина должна победить в войне с Россией, но это не обязательно должно произойти на поле боя.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на телеканале ZDF, пишет Укринформ.

«Украина должна выиграть войну… Эта агрессия не должна сойти России с рук, РФ не должна добиться успеха», — подчеркнул политик.

Это не обязательно означает, что победа будет одержана военным путем.

«Идеально было бы, как бы мы смогли добиться мирового соглашения, или выход россиян привел к тому, что в Украину вернулись бы все свои территории. Это должно быть целью, а как она будет достигнута – другой вопрос», — отметил министр.

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По его мнению, речь идет о возвращении к границам по состоянию на 23 февраля 2022 или 1991 года, в частности, Писториус сказал, что это должно определять исключительно суверенное государство Украины. Она должна решать, когда начинать мирные переговоры, при каких условиях и с какой целью. Германия и партнеры при этом будут поддерживать ее столько, сколько потребуется.

По его словам, важно продолжение поддержки Украины, чтобы она получила то, что нуждается, и быстро.

Напомним, 17 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных партнеров, имеющих на вооружении боевые танки западного образца, передать их Украине.

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