Столтенберг: "Наибольший риск для мира – это победа Путина"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что наибольшим риском для международной безопасности является победа Путина в войне против Украины.

Учитывая риски, возникающие в войне России против Украины, следует помнить, что самым большим из них является победа Путина.

Об этом Столтенберг сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Нет опций без рисков, но самый большой риск – это если Путин победит", — заявил Столтенберг.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг также объяснил, что часто призывает ускорить поставки оружия в Украину, ведь необходимо, чтобы государство получило все перед тем, как Россия сможет выиграть какую-либо инициативу в войне.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции безопасности также призвал партнеров как можно быстрее предоставить Украине необходимое оружие для победы российского врага, ведь Путин до сих пор имеет потенциал и пытается торговаться с миром, уничтожая тысячи украинцев.

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