Андрей Шевченко заразился коронавирусом

Также болезнь подхватил капитан команды, которую тренирует украинский специалист.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Кроме 45-летнего украинского наставника, болезнь также обнаружили у капитана "грифонов" Доменико Кришито. Тесты остальной команды на COVID-19 оказались отрицательными.

Таким образом, Шевченко и Кришито отправились на самоизоляцию. 29 декабря генуэзский клуб вернется к тренировкам под руководством ассистента главного тренера Мауро Тассотти.

После 19 туров "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице Чемпионата Италии, находясь в зоне вылета.

В следующем матче Серии А коллектив Шевченко 6 января отправится в гости к "Сассуоло".

В общей сложности под руководством Шевченко "Дженоа" провела в итальянском чемпионате семь матчей, в которых добыла два балла.

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