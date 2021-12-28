Андрій Шевченко заразився коронавірусом

Також хворобу підхопив капітан команди, яку тренує український фахівець.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

Окрім 45-річного українського керманича, хворобу також виявили у капітана "грифонів" Доменіко Крішито. Тести решти команди на COVID-19 виявилися негативними.

Таким чином, Шевченко та Крішито вирушили на самоізоляцію. 29 грудня генуезький клуб повернеться до тренувань під керівництвом асистента головного тренера Мауро Тассотті.

Після 19 турів "Дженоа" посідає 18-те місце в турнірній таблиці Чемпіонату Італії, перебуваючи в зоні вильоту.

У наступному матчі Серії А колектив Шевченка 6 січня вирушить в гості до "Сассуоло".

Загалом під керівництвом Шевченка "Дженоа" провела в італійському чемпіонаті сім матчів, у яких здобула два бали.

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