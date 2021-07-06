Англия - Дания: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Евро-2020

Текстовый репортаж второго полуфинала Чемпионата Европы.
В среду, 7 июля, сборные Англии и Дании сойдутся в борьбе за путевку в финал Евро-2020.
Полуфинальный поединок состоится в Лондоне на арене "Уэмбли". Начало - в 22:00 по киевскому времени.
ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Англия - Дания.
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Сильнейший в матче Англия - Дания в финале сыграет с победителем первого полуфинала Италия - Испания, который состоится днем ранее (22:00) на "Уэмбли".
- На пути в полуфинал англичане в плей-офф прошли Германию (2:0) и разгромили Украину (4:0).
- Датчане в 1/8 финала легко расправились с Уэльсом (4:0), а затем обыграли чехов (2:1)
- Финальный матч Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, также на "Уэмбли". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.