"Барселона" в напряженной борьбе пробилась в четвертьфинал Лиги Европы

"Барселона" в напряженной борьбе пробилась в четвертьфинал Лиги Европы

"Блаугранас" на выезде победили "Галатасарай"

В четверг, 17 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы "Барселона" на выезде победила "Галатасарай" – 1:2 .

Счет матча открыл на 28-й минуте Маркан по передаче Александра Чикилдеу.

Однако через девять минут Педри восстановил паритет: получив в штрафной от Торреса, он обыграл двух защитников, после чего переправил мяч в сетку ворот.

В начале второго тайма Пьер-Эмерик Обамеянг по передаче Фрэнки Де Йонга подарил "Барселоне" путевку в четвертьфинал Лиги Европы.

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