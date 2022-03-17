"Барселона" у напруженій боротьбі пробилася до чвертьфіналу Ліги Європи

"Барселона" у напруженій боротьбі пробилася до чвертьфіналу Ліги Європи

"Блаугранас" на виїзді перемогли "Галатасарай".

В четвер, 17 березня, в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи "Барселона" на виїзді перемогла "Галатасарай" - 1:2 .

Рахунок матчу відкрив на 28-й хвилині Маркан з передачі Олександра Чикилдеу.

Проте через дев'ять хвилин Педрі відновив паритет: отримавши у штрафному майданчику від Торреса, він обіграв двох захисників, після чого переправив м'яч у сітку воріт.

На початку другого тайма П'єр-Емерік Обамеянг з передачі Френкі Де Йонга подарував "Барселоні" путівку у чвертьфінал Ліги Європи.

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