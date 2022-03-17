"Аталанта" з Малиновським лишила позаду "Баєр" на шляху до чвертьфіналу Ліги Європи

"Аталанта" з Малиновським лишила позаду "Баєр" на шляху до чвертьфіналу Ліги Європи

Малиновський відіграв 65 хвилин матчу.

В четвер, 17 березня, в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи "Аталанта" відправилася у гості до леверкузенського "Баєра". Поєдинок завершився мінімальною перемогою "бергамасків" - 0:1 .

Єдиний гол поєдинку забив на 92-й хвилині Жеремі Богу.

Український хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський провів на полі 65 хвилин, поки його не замінив автор голу.

Першу гру "бергамаски" виграли 3:2, тому за результатом двох поєдинків пробилися до чвертьфіналу.

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