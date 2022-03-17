26 лютого артиста обстріляли російські військові. Він був поранений, пішов з життя у лікарні.

Загинув артист балету Національної опери України Артем Дацишин.

26 лютого його обстріляли російські військові. Артист був поранений, пішов з життя у лікарні.

Про це повідомила у соцмережі журналістка Ганна Мамонова.

Прощання відбудеться 18 березня об 11 годині ранку. Кремація на Байковому кладовищі.

Артему було 43 роки. Він був родом з Херсону. Про його стиль виконання говорили: академічна виразність, романтична піднесеність, психологічна глибина. Виконував головні партії у "Лебединому озері", "Лускунчику", "Сплячій красуні" П. Чайковського , "Жізель" А. Адана, "Баядерці" Л. Мінкуса, "Ромео і Джульєтта" С. Прокоф’єва. Гастролював у Німеччині, Японії, Австрії, Швейцарії, Лівані, Італії, Іспанії, Франції, Канаді, США, Португалії.

Артем Дацишин – лауреат міжнародного конкурсу Сергія Лифаря (1996 рік) та Рудольфа Нурієва (1998), артист Національної опери України.

Нагадаємо, 17 березня стало відомо, що в результаті ракетного обстрілу у Києві загинула відома українська акторка Оксана Швець.

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