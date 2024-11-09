Динамо – Полесье: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 13-го тура чемпионата Украины по футболу.
В воскресенье, 10 ноября, "Динамо" сыграет против "Полесья" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Перед началом 13-го тура киевляне с 29 очками после одиннадцати сыгранных матчей возглавляют таблицу УПЛ, опережая по дополнительным показателям "Александрию". Житомирцы с 22 баллами занимают четвертую позицию.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Полесье" из Youtube-канала FootballHub.
Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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