Премьер Польши временно не будет исполнять обязанности: что произошло

В правительственном сообщении не уточнили, какую операцию перенес Дональд Туск.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прошел плановую медицинскую процедуру и временно не будет исполнять свои служебные обязанности.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщил польский телеканал TVN24 со ссылкой на правительственный информационный центр.

Премьер Польши должен вернуться к исполнению своих обязанностей в среду, 13 ноября.

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Правительственный информационный центр не уточнил, какую процедуру прошел премьер-министр.

Известно, что накануне 9 ноября премьер-министр Дональд Туск присутствовал на партийном съезде, на котором было принято решение организовать праймериз для избрания одного кандидата от Гражданской коалиции на президентских выборах в 2025 году. В первоначальных выборах примут участие мэр Варшавы Рафал Тшасковский и глава МИД Радослав Сикорский. Позже в субботу Туск пообщался с журналистами на конференции.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск прогнозирует, что вне зависимости от результата президентских выборов в Соединенных Штатах, Польша и Европа будут нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы.

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