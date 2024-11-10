Прем'єр Польщі тимчасово не виконуватиме обов'язків: що сталося

В урядовому повідомленні не уточнили, яку саме операцію переніс Дональд Туск.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пройшов планову медичну процедуру і тимчасово не буде виконувати своїх службових обов’язків.

Про це в неділю, 10 листопада, повідомив польський телеканал TVN24 з посиланням на урядовий інформаційний центр.

Прем'єр Польщі повинен повернутися до виконання своїх обов'язків у середу, 13 листопада.

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Урядовий інформаційний центр не уточнив, яку саме процедуру пройшов прем'єр-міністр.

Відомо, що напередодні, 9 листопада, прем’єр-міністр Дональд Туск був присутній на партійному з’їзді, на якому було ухвалено рішення організувати праймеріз для обрання одного кандидата від Громадянської коаліції на президентських виборах у 2025 році. У первинних виборах візьмуть участь мер Варшави Рафал Тшасковський та глава МЗС Радослав Сікорський. Пізніше в суботу Туск поспілкувався з журналістами на конференції.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прогнозує, що незалежно від результату президентських виборів у Сполучених Штатах, Польща та Європа нестимуть набагато більшу відповідальність за власну безпеку в найближчі місяці.

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