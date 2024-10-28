Когда сажать лук на зиму 2024 года: самые благоприятные дни в ноябре

Высадка озимого лука в конце осени – лучшая возможность ранней весной получить хороший урожай. Но для эффективного результата нужно также подобрать подходящие дни.

Автор популярного YouTube-канала "Дом и приусадебный участок" и садовница с опытом поделилась, когда лучше садить озимый лук на зиму 2024 года в ноябре.

Прежде всего нужно правильно подготовить участок для высадки. Это важный этап для получения хорошего урожая. Выбирайте хорошо освещенный участок, лучше, чтобы он был немного наклонным и чтобы на нем не было застаивания воды.

Идеально, если перед луком на грядке росли зерновые, капуста, помидоры, бобовые, баклажаны, огурцы, перец. Помните, что севозамин является залогом здорового грунта и больших плодов.

Также лучше не выбирать участок, на котором два года подряд росли лук или чеснок. Это значительно повышает риск развития болезней и размножения вредителей. Для улучшения качества почвы можно использовать горчицу. Ее лучше посеять, потом перекопать землю, добавить удобрений и компоста — тогда лук будет расти, как на дрожжах.

Для озимого лука лучше всего подходят такие сорта как "Радар", "Шекспир", "Венгерка".

Благоприятные дни для высадки лука в ноябре 2024 года

Для высадки лука выбирайте следующие даты:

18-19 ноября — Луна спадает в Раке (очень продуктивные дни, которые обеспечивают зимостойкость и помогут получить хороший урожай);

26-27 ноября — Луна падает в Весах (эти даты способствуют развитию крепких корней, придают растениям устойчивость к болезням);

29 ноября (но до 14:30) — Луна приходит в Скорпионе (это один из самых плодородных знаков зодиака, поэтому дата идеально подходит для высадки озимых лука и чеснока).

Неблагоприятные дни для высадки озимого лука в ноябре 2024 года

Есть и запрещенные даты для высадки по лунному календарю. В ноябре это:

1 ноября — Новолуние;

15 ноября — Полнолуние.

В эти даты лучше заняться любыми другими делами в саду и огороде.

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