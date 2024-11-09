Динамо – Полісся: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 13-го туру чемпіонату України з футболу.

У неділю, 10 листопада, "Динамо" зіграє проти "Полісся" в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Перед початком 13-го туру кияни з 29 очками після одинадцяти зіграних матчів очолюють таблицю УПЛ, випереджаючи за додатковими показниками "Олександрію". Житомирці з 22 балами посідають четверту позицію.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Полісся" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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