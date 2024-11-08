Українських футболістів доставили до ТЦК перед матчем

Усім футболістам виписали повістки, а одного з гравців навіть затримали.

Автобус із футболістами "СК Полтава", які їхали у Горішні Плавні на домашній матч чемпіонату Першої ліги, зупинили військовослужбовці і відправили команду до ТЦК.

Про цей випадок, який стався ще 2 листопада, повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі.

За його словами, усім футболістам виписали повістки, а одного з гравців навіть затримали.

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“Дениса Галенкова не було в заявці. Наскільки мені відомо, його затримали, оскільки [він] значився в системі як “перебуває в розшуку”, — сказав Бурбас.

За словами журналіста, Галенков тиждень не тренувався, але зараз має повернутися до команди.

Полтавська футбольна команда є лідером групи В у Першій лізі і змагається за підвищення в класі, намагаючись потрапити до УПЛ.

Нагадаємо, громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко пояснив оголошення його в розшук ТЦК через неявку за повісткою “прямою вказівкою” головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За його словами, головком нібито “образився за вимоги провести армійську реформу”.

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