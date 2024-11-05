Громадяни можуть поскаржитися на роботу ТЦК та СП: як це зробити

Служба, зокрема, допоможе розв’язати питання щодо військової служби.
Українці можуть звернутися на гарячу лінію у разі проблем та наявності скарг на роботу ТЦК та СП.
Про це інформують у Сухопутних військах.
Крім скарг, громадяни можуть проконсультуватися щодо своїх прав та обов’язків під час мобілізації,
"Гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних надає швидку і доступну інформацію про військову службу (0800301937)", - йдеться в повідомленні.
Також працює Call-центр Командування Сухопутних військ (0800500410).
"Він забезпечує зв’язок між військовослужбовцями і військовими частинами та командуванням. Це інформаційна служба, яка допоможе розв’язати питання щодо військової служби, підготовки, забезпечення та підтримки", - додали в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що з міста Глухів на Сумщині уже евакуйовано майже третину населення, зокрема майже 70% дітей.
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