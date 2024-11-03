Ліверпуль – Баєр: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 5 листопада, англійський "Ліверпуль" прийматиме німецький "Баєр" у матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна з 36 команд в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Після трьох турів мерсисайдці з 9 очками посідають друге місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. Леверкузенці перебувають на шостій позиції, маючи у своєму активі 7 балів.

Де дивитися матч Ліверпуль – Баєр

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Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль – Баєр

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Ліверпуль". На перемогу підопічних Арне Слота приймаються ставки з коефіцієнтом 1,73. Нічия – 4,30. Виграш команди Хабі Алонсо – 4,35.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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