Реал Мадрид – Мілан: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 5 листопада, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Мілан" у матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна з 36 команд в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Після трьох турів "вершкові" з 6 очками посідають 12-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Россонері" розташовуються на 25-й сходинці, маючи у своєму активі 3 бали.

Де дивитися матч Реал Мадрид – Мілан

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Прогнози букмекерів на матч Реал Мадрид – Мілан

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають іспанський клуб. На перемогу команди Карло Анчелотті приймаються ставки з коефіцієнтом 1,53. Нічия – 4,65. Виграш підопічних екстренера донецького "Шахтаря" Паулу Фонсеки – 5,80.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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