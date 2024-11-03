Шахтар – Янг Бойз: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 6 листопада, донецький "Шахтар" зіграє проти швейцарського "Янг Бойз" у матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на "Фельтінс-Арені" в німецькому Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна з 36 команд в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

У перших трьох турах "Шахтар" зіграв унічию проти "Болоньї" (0:0), розгромно програв "Аталанті" (0:3) та поступився лондонському "Арсеналу" (0:1). Підопічні Маріно Пушича посідають 30-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі одне очко.

"Янг Бойз" зазнав поразок від "Астон Вілли" (0:3), "Барселони" (0:5) та "Інтера" (0:1). Швейцарський клуб без набраних балів перебуває на передостанній, 35-й позиції турнірної таблиці ЛЧ.

Де дивитися матч Шахтар – Янг Бойз

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Прогнози букмекерів на матч Шахтар – Янг Бойз

Букмекери фаворитом прийдешнього поєдинку вважають представника України. На перемогу "Шахтаря" можна поставити з коефіцієнтом 2,14. Нічия – 3,60. Виграш "Янг Бойз" – 3,35.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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