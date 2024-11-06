Чи закінчить Трамп війну в Україні за 90 днів: букмекери почали приймати ставки

На платформі Polymarket з'явилася можливість зробити ставку на те, чи закінчить Трамп війну в Україні за три місяці – до 20 квітня 2025 року.

Республіканець Дональд Трамп 6 листопада офіційно став 47-м президентом США. Однією з його найпопулярніших заяв були слова про швидке припинення війни в Україні після вступу на посаду. Це спонукало одразу декількох великих букмекерів відкрити прийом ставок на те, чи зможе Трамп досягти цієї мети.

На платформі Polymarket з'явилася можливість зробити ставку на те, чи закінчить Трамп війну в Україні за 3 місяці – до 20 квітня 2025 року.

Станом на 6 листопада 18:40 за київським часом середній відсоток людей, які зробили ставку "за" становив 40%, проти 60% тих, хто вважає, що Трамп не зможе завершити війну в Україні за цей термін.

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Також на платформі пропонується зробити ставки на те, чи піде нинішній президент США Джо Байден у відставку в листопаді, чи скільки постів Трамп зробить у соцмережі Twitter/X з 1 по 8 листопада.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Путін "через знайомих" привітав Трампа з перемогою.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на результати виборів президента США.

Трамп переміг на виборах у США: як реагує світ і хто вже "перевзувся"

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