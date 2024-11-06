Джамала вперше за тривалий час показала одразу трьох помітно підрослих синів

Українська співачка Джамала показала рідкісні кадри одразу з трьома синами від чоловіка Бекіра Сулейманова.

Знімками з хлопчиками артистка поділилася в Instagram-stories. Спочатку знаменитість показала двох старших синочків. На кадрах 6-річний Емір та 4-річний Селім були зображені в family look. Виконавиця одягнула дітей у джинси та світлі кофтинки. Хлопчики мило позували на камеру один біля одного.

Сини Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Далі Джамала показала наймолодшого сина Аліма, якого вона народила в травні цього року. На знімку хлопчик лежав на животику та розглядав книжечку. До речі, на кадрі, хоча й зовсім трішки, але можна розгледіти обличчя малюка, яке співачка поки що ретельно приховує від публіки.

"Юний читач", — коротко підписала фото з наймолодшим сином Джамала.

Син Джамали / Фото: instagram.com/jamalajaaa

До речі, на світлинах також можна розгледіти, як діти виконавиці та її чоловіка Бекіра Сулейманова помітно підросли та змінилися.

Нагадаємо, нещодавно у родині Джамали було особливе подвійне свято. У чоловіка артистки був день народження. Також того дня пара святкувала річницю заручин.

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