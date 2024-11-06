Джамала вперше за тривалий час показала одразу трьох помітно підрослих синів

Артистка потішила сімейними фото.
Українська співачка Джамала показала рідкісні кадри одразу з трьома синами від чоловіка Бекіра Сулейманова.
Знімками з хлопчиками артистка поділилася в Instagram-stories. Спочатку знаменитість показала двох старших синочків. На кадрах 6-річний Емір та 4-річний Селім були зображені в family look. Виконавиця одягнула дітей у джинси та світлі кофтинки. Хлопчики мило позували на камеру один біля одного.
Далі Джамала показала наймолодшого сина Аліма, якого вона народила в травні цього року. На знімку хлопчик лежав на животику та розглядав книжечку. До речі, на кадрі, хоча й зовсім трішки, але можна розгледіти обличчя малюка, яке співачка поки що ретельно приховує від публіки.
"Юний читач", — коротко підписала фото з наймолодшим сином Джамала.
До речі, на світлинах також можна розгледіти, як діти виконавиці та її чоловіка Бекіра Сулейманова помітно підросли та змінилися.
Нагадаємо, нещодавно у родині Джамали було особливе подвійне свято. У чоловіка артистки був день народження. Також того дня пара святкувала річницю заручин.
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