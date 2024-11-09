"Олександрія" розбила "Карпати" та одноосібно очолила УПЛ (відео)

"Олександрія" на власному полі розгромила "Карпати" в матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 3:0 .

Героєм зустрічі став португальський захисник олександрійців Мігель Кампуш, який оформив хет-трик. На 36-й хвилині він забив ударом зі штрафного, а потім на 54-й і 86-й реалізував пенальті.

Огляд матчу "Олександрія" – "Карпати"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Олександрія" встановила новий клубний рекорд за безпрограшною серією в УПЛ – 17 матчів. Цього сезону команда Руслана Ротаня має 10 перемог та 2 нічиї. Також олександрійці не програвали в останніх п'яти поєдинках попередньої кампанії чемпіонату України.

"Олександрія" (32 очки) стала одноосібним лідером УПЛ, посунувши на друге місце "Динамо" (29 балів), яке має матч у запасі. "Карпати" (18 пунктів) йдуть на п'ятій позиції.

У наступному турі УПЛ, який заплановано після міжнародної паузи, "Олександрія" 24 листопада на виїзді зіграє з "Вересом", а "Карпати" 22 листопада приймуть "Колос".

Читайте також:

Шикарний асист Луніна допоміг "Реалу" здобути розгромну перемогу в матчі чемпіонату Іспанії (відео)

Українських футболістів доправили до ТЦК перед матчем

Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/4 фіналу