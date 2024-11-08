Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/4 фіналу

У п'ятницю, 8 листопада, у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України сезону-2024/25.

На чвертьфінальній стадії турніру зіграють вісім команд: шість представників УПЛ та два клуби Першої ліги.

Кубок України з футболу-2024/25: пари 1/4 фіналу

"Олександрія" – "Шахтар" (Донецьк)

"Рух" (Львів) – "Динамо" (Київ)

"Буковина" (Чернівці) – "Вікторія" (Суми)

"Верес" (Рівне) – "Полісся" (Житомир)

Базова дата проведення матчів 1/4 фіналу Кубка України – 2 квітня 2025 року.

Фінал Кубка України сезону-2024/25 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення вирішального матчу повинен визначити Виконком УАФ.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками. Виборовши свій 14-й Кубок України, "Шахтар" обійшов "Динамо", яке здобувало цей трофей 13 разів.

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